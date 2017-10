Un match arrêté pour cause de jets de balles de tennis

47

Slowly but surely getting there Une publication partagée par Andy Murray (@andymurray) le 21 Oct. 2017 à 13h10 PDT

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Descendus à une triste dix-septième place de Championship (D2 anglaise), les joueurs de Hull City ont essuyé une pluie de balles de tennis lors de leur dernière défaite, ce samedi face à Nottingham Forest (2-3), alors que le score était encore nul et vierge. Le match a dû être arrêté plusieurs minutes, le temps que les stadiers mais aussi les joueurs débarrassent le terrain de ces maudites sphères rebondissantes.Le groupe de supporters à l’origine de l’action, nommée, est en colère contre les propriétaires actuels du club, à savoir la famille Allam. Celle-ci épouvante les supporters despour le manque de résultats depuis leur arrivée il y a trois ans. Les fans ont également entonné un chant appelant les Allam à quitter le club au plus vite.Andy Murray, dont la saison est terminée à cause d'une blessure à la hanche, a repris l'entraînement la semaine dernière. Comme par hasard...