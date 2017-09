Un match arrangé en Super Ligue chinoise ?

LG

Un match arrangé c’est pas top, mais alors un derby...L’Association chinoise de football (CFA) a confirmé avoir lancé une enquête sur le derby entre le Tianjin Teda et le Tianjin Quanjian (club de Pato, Modeste et Witsel), joué samedi dernier. Lors de cette victoire du Teda (4-1), ce sont les deux buts inscrits en une minute par Frank Acheampong qui ont mis la puce à l'oreille de l'instance chinoise, qui juge la défense du Quanjian trop passive. Le résultat permet également au Teda de sortir de la zone rouge et de passer 14avec 19 points, tandis que le Quanjian reste au pied du podium avec 44 points.» , a annoncé l'instance dans un communiqué.