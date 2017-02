Un match annulé vire à la bataille de boules de neige

0

, un mot qui rapporte quatre-vingt-trois points au Scrabble néerlandais.Ce week-end, on jouait la seizième journée de l'Eredivisie féminine, mais les mauvaises conditions météo ont provoqué l'annulation de la moitié des rencontres, dont celle entre Achilles'29 et le PEC Zwolle. Pourtant, pas question de faire grise mine face au terrain recouvert d'un épais manteau blanc. Pour les filles de Zwolle, quitte à faire deux heures de route jusqu'à Groesbeek, autant rentabiliser le déplacement.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leurs hôtesses ont été réceptives puisqu'une bataille de boules de neige s'est spontanément lancée sur le terrain entre les vingt-deux actrices, dans la joie et la bonne humeur.On ignore en revanche qui a remporté le duel.