Un mardi épanoui sur le marché des transferts

Des règlements de compte entre le Barça et Neymar, entre les ultras monégasques et Mbappé, Kalinic au Milan AC, Cancelo à l’Inter, Barcelone qui abandonne la piste Coutinho, Paris prêt à faire le casse du siècle en Principauté, des rumeurs en pagaille et Alexy Bosetti à Laval… Oui, aujourd'hui, le mercato se porte comme un charme. Merci pour lui.