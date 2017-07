Un mercredi canon sur le marché des transferts

Entre le transfert officiel d’Alexandre Lacazette chez les Gunners et la prolongation de Lionel Messi au Barça, le mercato était en forme. Mieux, le Roazhon Park frissonne comme jamais depuis une décennie : Loïc Remy pourrait signer au Stade Rennais...

Le gros coup du jour : Lacazette à Arsenal

Le Matelassier promu à la Maison Blanche : Théo Hernandez

Le coffre fort fermé à double-tour : Messi prolonge au Barça

Le bon coup du jour : Steve Mounié à Huddersfield Town

La rumeur qu’on n'attendait pas : Loïc Remy à Rennes

Les autres rumeurs

La hype turque : Pepe au Besiktas

Kazanan turuncu takımın sevincine tüm takım eşlik edince neşeli anlar yaşandı. #Beşiktaş 😀 pic.twitter.com/fD9SMmfudN — Beşiktaş JK (@Besiktas) 5 juillet 2017

Des nouvelles de… Steven Pienaar

Steven Pienaar signs for Bidvest Wits in South Africa."Steven, do these boys need a new manager?" pic.twitter.com/DaDvCsDhgN — Coral (@Coral) 5 juillet 2017

Dans la famille… Seedorf, je demande le neveu

Delighted to announce our 4th summer signing....Collin Seedorf #WelcomeSeedorf pic.twitter.com/mWk2si75b2 — Official ICTFC (@ICTFC) 5 juillet 2017

C’est fait, mais on s’en fout

➡️ | Young French striker Boris Mathis has joined on a two-year contract & will link up with #EFCU23 for pre-season. https://t.co/oz90fXjrSR pic.twitter.com/lHSVJroTuI — Everton (@Everton) 5 juillet 2017

Un général pour diriger les Canonniers. Alexandre Lacazette est officiellement un joueur d’ Arsenal . À 26 ans, l’attaquant quitte l’OL avec le devoir accompli : 129 buts au compteur pour son club formateur et 60 millions d’euros apportés dans les caisses de Jean-Michel Aulas . Quand même. Alors, question : va-t-il marcher sur les traces de Nicolas Anelka Thierry Henry ou Olivier Giroud ? Ou bien Yaya Sanogo D’un club madrilène à l’autre. Prêté la saison passée au Deportivo Alavés par l’ Atlético où il s’est révélé aux yeux de la Liga, le défenseur tricolore, Théo Hernandez , 19 ans, vient de signer au Real Madrid . L’indemnité de transfert devrait tourner autour de 25 millions d’euros. Une sacrée somme pour attirer le sosie officiel d’ Andy Delort Venez-le chercher. Lionel Messi a prolongé au FC Barcelone jusqu’en 2021. La clause libératoire ? 300 millions d’euros. Le salaire ? Estimé à 30-35 millions annuels. De quoi vivre sereinement au moins jusqu’à ses 34 ans, l’âge qu'auraà la fin de son contrat.Le détourage photoshop du tweet officiel est de niveau League Two, mais Steve Mounié a bien signé en Premier League. L’attaquant international béninois, auteur de 14 réalisations en Ligue 1 en 2016-17, s’engage avec Huddersfield Town. Montpellier ne pouvait pas refuser les 13 millions proposés par le promu, ultra-offensif depuis le début du mercato (Tom Ince, Elias Kachunga, Aaron Mooy). Une détente dingue dans la surface et un gros jeu de tête, oui Mounié devrait être à l’aise dans le championnat d’Angleterre.Mais où est passé Loïc Remy ? Disparu à Londres, entre Chelsea et un prêt de six mois peu concluant à Crystal Palace à cause de blessures. Mais l’attaquant de 30 ans pourrait rebondir en Ligue 1 ! Selon, le club breton - qui a déjà attiré Faitout Maouassa, Hamari Traoré et Benjamin Bourigeaud - lorgne l’ancien Marseillais, à qui il ne reste qu’un an de contrat chez les. Forcément un bon coup à tenter.D’après, l’Équatorien Enner Valencia serait sur le point de quitter West Ham pour les Tigres de Monterrey.Le journal portugaisrapporte qu’Everton a fait une offre à Benfica pour s’attirer les services de l’attaquant Raul Jimenez.De retour de prêt à Chelsea en provenance du Borussia Mönchengladbach, le défenseur Andreas Christensen est sur les tablettes de l’Inter, selon leÀ en croire le, Leicester City serait prêt à faire chauffer la carte bleue pour ce dingo de Troy Deeney.D’après le, l’Inter serait confiant pour signer le Florentin Borja Valero, ce qui ouvrirait la porte au départ d’Ivan Perisic pour Manchester United.Selon le, la Roma piste l’attaquant tricolore de Sassuolo, Grégoire Defrel, qui chiffre à douze pions en Serie A en 2016-17.Cette fois, c’est sûr, Pepe ne viendra pas à Paris. Après avoir atterri lundi soir à Istanbul, le défenseur central champion d’Europe a été présenté par le Besiktas. Un salaire d’environ 9,5 millions annuels à 34 ans. Comme ça.Du coup, Cenk Tosun fait tomber le bas…35 ans, toujours fringant. Embourbé à Sunderland la saison passée, Steven Pienaar rentre au pays. L’ex-milieu offensif de l’Ajax et d’Everton a signé en faveur du Bidvest Wits, récent champion d’Afrique du Sud et qualifié pour la prochaine Ligue des champions de la CAF. Reste à savoir s’il retrouvera un jour David Moyes, qui l’avait fait venir chez lesaprès leur idylle commune à Everton.Le jeune latéral droit néerlandais, Collin Seedorf, a rejoint le club écossais d’Inverness (relégué en D2), après avoir résilié son son contrat à Waalwijk. Évidemment, le jeune homme de 22 ans a pris soin de passer un coup de fil à son célèbre tonton. «Si ça te fait du bien, vas-y !» , explique Collin sur le site du club, avant de poursuivre : «» . Clairement un très bel objectif à accomplir.Direction l’Atalanta pour Josip Ilicic. Le milieu de terrain slovène connaît bien la Serie A puisqu’il évoluait depuis 2013 à la Fiorentina, après avoir passé auparavant trois saisons à Palerme.Quatrième club en deux ans pour Emmanuel Emenike. Prêté en 2015-16 à Al Ain FC (Émirats arabes unis), puis West Ham, le Nigérian quitte Fenerbahce pour rejoindre l’Olympiakos.C’est cadeau. Pour ses 22 ans, le latéral gauche du LOSC, Youssouf Koné, rejoint le Stade de Reims.Quatre ans à Angers. Le milieu de terrain, Lassana Coulibaly, quitte le Sporting Bastia pour le SCO. Un peu de sous qui permettront peut-être à Bastia de présenter des comptes dans le vert à la DNCG et ainsi éviter une relégation administrative en National 1.Au rayon des prêts en Ligue 2 pour s’aguerrir, le milieu de terrain rennais, Denis-Will Poha, récemment sacré champion du monde U19, rejoint l’US Orléans.Le défenseur central nigérian du FC Porto, Chidozie Awaziem, est prêté au FC Nantes. Le cadeau d’adieu de Sergio Conceiçao ?Le milieu de terrain, Harrison Reed, 22 ans, est prêté par Southampton à Norwich City.Unà Everton. L’attaquant Boris Mathis, qui a débuté en Ligue 1 en avril dernier sous le maillot du FC Metz, a signé deux ans chez les