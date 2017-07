SOFOOT.com // Transferts // Le point quotidien

James Rodriguez au Bayern, Dani Alves à Paris pour rejoindre le PSG et Geoffrey Jourdren à Nancy, ça s'accélère ce mardi du côté des grands joueurs convoités. À part ça, Adil Rami est enfin dans la cité phocéenne, Monaco continue d’attiser les convoitises et Arsène Wenger n’en finit plus de s’enflammer sur le prix d’Alexis Sánchez.