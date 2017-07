Un maillot interdit à cause d'une carte du XXème siècle

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le maillotcontinue.Après le maillot orange de l'Olympique de Marseille qui représentait les différents quartiers de la ville, le club du Holstein Kiel a également décidé de combiner football et géographie au service de l'élaboration de sa nouvelle tunique.Promu cette saison en 2.Bundesliga, le club du nord de l'Allemagne a voulu marquer les esprits en présentant un nouveau maillot sur lequel est représentée une carte du Fjord de Kiel datant du début du XXème siècle.Un maillot qui n'a pas fait l'unanimité au sein de laqui a évoqué «» pour qualifier la carte utilisée pour la conception du maillot. On ne verra donc jamais ce maillot sur les terrains du championnat de deuxième division allemande. La ligue a néanmoins ouvert la porte à son utilisation dans les matchs amicaux et en Coupe.Dans le même temps, Cristina Cordula étudie toujours le look estival de Layvin Kurzawa.