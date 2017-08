Un lundi romantique sur le marché des transferts

La fin du mercato approche et les grosses écuries commencent à concrétiser les transactions entamées depuis plusieurs semaines : Dembélé a été présenté au Camp Nou, Keita signe enfin à Liverpool, Yarmolenko plie bagage vers Dortmund et Patrik Schick rebondit à la Roma. Mais tout le monde n'a pas chopé aujourd'hui, puisque Paris et Monaco ont pris de jolis râteaux. Un lundi sous le signe de la séduction.

La résurrection du jour

La surenchère du jour

La traversée de l'Europe du jour

Le cirque du jour

Les râteaux du jour

La bombe à retardement du jour

OFFICIEL : Naby Keita 🇬🇳 s'engage avec Liverpool pour 52millions d’euros, mais ne pourra pas rejoindre le club avant le 1er juillet 2018 ! pic.twitter.com/7m9nbwHUAw — AfricaFootballDaily (@AfricaFootDaily) 28 août 2017

Les rumeurs du jour

C'est fait, mais on s'en fout

Recalé par la Juventus à la visite médicale pour un problème au cœur il y a plusieurs semaines, Patrik Schick dépérissait au sein d'une Sampdoria devenue trop petite pour lui. Mais, malgré le talent du buteur tchèque qui a sauté aux yeux de toute l' Italie la saison dernière, aucun club ne souhaitait tenter le pari avec cet antécédant médical. Ce lundi, la Roma a finalement sauté le pas en dégainant les 38 millions réclamés par la Samp'. Celui qui a failli embrasser une carrière de mannequin va pouvoir continuer à faire chavirer les cœurs des défenseurs du calcio.Wenger avait rendu les armes au stade des cinquante millions pour enrôler Thomas Lemar . Sans la concurrence de son rival londonien, le Liverpool de Jürgen Klopp est donc monté au front. Lesont posé 80 patates (bonus compris) sur la table de Dmitri Rybolovlev pour tenter d'arracher le pied gauche soyeux du joueur de la Principauté. De quoi sûrement faire cogiter la direction asémiste. Andriy Yarmolenko a arpenté ce lundi matin tout l'est de l'Europe pour atterrir dans le bassin industriel de l' Allemagne : la Ruhr. L'attaquant du Dinamo Kiev s'est engagé avec le Borussia Dortmund pour quatre ans contre un chèque de 25 millions d'euros. Mais ce passage de l' Ukraine vers le pays de la chancelière Merkel ne devrait pas être d'un grand dépaysement pour le joueur de 27 ans, dont la spécialité d'envoyer des mines à vingt-cinq mètres se mariera très bien avec la tradition germanique. Il aura toutefois la lourde tache de remplacer Ousmane Dembélé, parti jongler avec ses espoirs barcelonais.Ousmane Dembélé et ses pattes à 150 millions ont débarqué en Catalogne ce lundi pour entériner le plus gros transfert d'un Haut-Normand de l'histoire. L'ancien Rennais devait passer le traditionnel exercice de la présentation à l'espagnole. Alors que 18 000 adorateurs s'étaient massés dans les travées du Camp Nou, le gamin s'en est plutôt bien sorti dans la périlleuse épreuve des jongles, même s'il a tout de même joliment foiré sa, chère à un certain Neymar Si avec les arrivées de Mbappé et Neymar , le Paris Saint-Germain semble avoir vandalisé le mercato, il a aussi pris quelques râteaux. Le dernier en date : celui du défenseur argentin Juan Foyth (19 ans), qui a confié à la radio argentine La Red avoir préféré rejoindre Tottenham plutôt que Paris. Mais le PSG n'est pas le seul club français avec qui certaines beautés préfèrent rester amis. L'AS Monaco n'est pas parvenue à séduire l'attaquant danois Kasper Dolberg , qui n'est pas décidé à quitter celle qu'il aime : «» Pas depour lui. Liverpool s'était accroché à ce dossier et est enfin récompensé. Tombé sous le charme du milieu de Leipzig, Naby Keïta (22 ans), le LFC a enfin réussi à signer le Guinéen aux huits pions et huit offrandes la saison dernière. Lequel posera définitivement ses bagages sur les bords de la Mersey... en juillet 2018. Un deal à soixante millions (avec bonus), qui n'a pas encore été officialisé du côté d'Anfield, mais qui a déjà été annoncé par toute la presse britannique, photo à l'appui. Jürgen Klopp aura mis près de trois mois à signer Keïta et devra encore patienter un an pour le voir débarquer. À la recherche du temps perdu...Alors que Seri est encore traumatisé par son faux départ en Catalogne, un jeune Barcelonais pourrait faire le chemin inverse. Selon le, le défenseur central brésilien Marlon (21 ans) devrait être envoyé en prêt sur la Côte d’Azur, pour une voire deux saisons.Il avait flambé à l’intersaison 2016, et puis on ne l’avait pas revu. Larapporte que le milieu parisien de 19 ans, Lorenzo Callegari , devrait être prêté au Genoa avec une option d’achat comprise entre deux et trois millions. Malin, Paname a inséré une petite clause de rachat prioritaire à hauteur de six briques. Ni vu ni connu.C'est un fait, Arsenal coule en ce début de saison, et certains marins tentent de quitter le navire. C’est le cas d’ Alex Oxlade-Chamberlain , qui devrait, si l’on en croit la presse britannique, traverser la capitale pour signer chez lescontre 38 millions.L’armada d’Abramovitch pourrait également bientôt compter sur la présence de Danny Drinkwater au milieu de terrain. Chelsea aurait trouvé un accord avec lesaux alentours de trente millions. Du coup, du côté du King Power Stadium, l’idée de déterrer Krychowiak de son cimetière du Camp des Loges prend de l’ampleur.» Après deux prêts à Rennes et Grenade , le Français de Chelsea Jérémy Boga continue de sillonner l’Europe, puisqu'il est cette fois-ci prêté en Championship, à Birmingham. Quel globe-trotter !Le milieu international italien Alberto Aquilani (38 sélections) s’est engagé avec le club espagnol de Las Palmas . À trente-trois ans, il s’offre une fin de carrière paisible entre football offensif et soleil aux Canaris.Le Stade rennais a enfin trouvé son gardien. En grande difficulté dans les bois depuis le début de la saison, le club breton a engagé le portier tchèque du Sparta Prague Tom áš Koubek. Le nouveau Petr Čech, le casque en moins.