Un lundi de reprise sur le marché des transferts

Après un week-end de trois jours très chargé en négociations, les échanges et rumeurs se poursuivent, encore et encore. Alvaro Morata est visé par un Milan toujours affamé, Danilo se rapproche de Chelsea et le Barça lâche une dernière offre au PSG pour Marco Verratti. Rien que ça.