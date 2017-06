Un lundi de canicule sur le marché des transferts

Le marché des transferts a ouvert ses portes en Chine, mais il va falloir attendre pour des nouvelles folies. Sinon, Jean Michaël Seri se rapproche de la Roma et pas mal de rumeurs.

Le gros dossier du jour : Seri tout proche de la Roma

Le chasseur de fake news : le Bayern Munich

Les autres rumeurs folles autour de Cristiano Ronaldo

Les autres rumeurs

La surprise du jour : le verre qui pourrait être transféré dans la figure de Gérard Houllier

L’avocat du jour : Mino... euh, Paul Pogba

Donnarumma soon best in the 🌎 deserves only respect for all he's done until now 👊🏾 #forzaGigi — Paul Pogba (@paulpogba) 19 juin 2017

En plein match, les supporters situés derrière Donnarumma lui lancent des faux billets. Une référence à ses envies de départ de Milan ? pic.twitter.com/VcXQpEN9KB — la chaîne L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) 18 juin 2017

Le couple qui se sépare à contre-cœur : Jovetić et Séville

La reconversion du jour : Helena Costa à l'Eintracht Francfort

L'ambitieux du jour : Lucas Digne

C’est fait, mais on s’en fout

#RangersFC is today delighted to announce the signing of Alfredo Morelos from HJK Helsink on a three year contract: https://t.co/LxIIQ2yyIk pic.twitter.com/KdXi7gMcyj — Rangers FC (@RangersFC) 19 juin 2017

Premier échec pour Antero Henrique ? Ciblé par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain ivoirien Jean Michaël Seri préférerait quitter Nice pour la Roma. Leet RMC Sport rapportent qu’après une visite de l’agent du joueur à Rome, les deux parties seraient tombées d’accord sur un contrat de cinq ans, pour une transaction estimée à 35 millions d’euros. Des ronds qui pourraient rapidement permettre au Gym d’aligner un nouveau contrat à Mario Balotelli » , voilà ce qu’a titré le Bayern Munich sur son site avec un magnifique canard en guise d’illustration, pour démentir la rumeur relayée par la, selon laquelle le club bavarois serait intéressé par la venue de Cristiano Ronaldo . «, annonce le communiqué signé par le co-président du Bayern Selon la radio espagnole Onda Cero, Pepe ferait tout pour convaincre son pote portugais de venir à Paris. Déjà, si Pepe commençait par montrer l’exemple en signant son contrat à Paris...D’après le tabloïd Manchester United serait prêt à aligner 200 millions d’euros plus David de Gea pour choper Cristiano Ronaldo . C’est quoi la prochaine étape, offrir Old Trafford en bonus ?Le tabloïdprétend que pour convaincre le Real Madrid de lâcher le quadruple Ballon d’or, Chelsea pourrait offrir ce qu’aucun autre club n’est en mesure de proposer : un échange avec Eden Hazard . OK...» En Une de, la déclaration de Kylian Mbappé, qui aurait confié à ses dirigeants que seul un transfert vers la Maison-Blanche pourrait le pousser à quitter Monaco cet été.Mais où va rebondir Zlatan ? «» , a lancé son agent, Mino Raiola.avance que Rafinha pourrait servir de monnaie d’échange dans un deal entre le Bayern Munich et Arsenal pour le transfert du latéral espagnol Héctor Bellerín.Sky Sports assure que Southampton et Crystal Palace devraient bientôt officialiser l’arrivée de leurs nouveaux entraîneurs : Mauricio Pellegrino chez leset Frank de Boer du côté dessont en pole position.Toujours selon la chaîne britannique, après Liverpool et Manchester City, c’est Chelsea qui se positionne pour attirer l’ailier d’Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain.À en croire, le PSG aurait fait une offre pour Alex Sandro. Faut-il préciser que le nouveau directeur sportif parisien, Antero Henrique, a bien connu le latéral gauche au FC Porto ?Opération dégraissage pour. Selon, Marcelo Bielsa aurait placé Stoppila Sunzu, Julian Palmieri, Éric Bauthéac, Lenny Nangis et Baptiste Guillaume sur la grille des départs du club lillois.Selon la, la Juve aurait déjà jeté son dévolu sur Mattia de Sciglio, le latéral du Milan, pour remplacer Dani Alves, annoncé à Manchester City.D’après le média turc AMK, Arsenal préparerait son carnet de chèques pour recruter Arda Turan, en galère au Barça.Qui a dit que le Real et l’Atlético ne faisaient pas affaire ensemble ? Selon, le Real Madrid aurait finalisé le transfert du défenseur Theo Hernández.Selon le, l’AC Milan voudrait Joe Hart pour remplacer Gianluigi Donnarumma.D’après le, l’attaquant de la Lazio Keita Baldé aurait signé un pré-contrat avec la Juventus. La saison dernière, le Sénégalais a quand même planté seize pions en Serie A.Non conservé par Nice, Paul Baysse tente de rebondir à Málaga. Selon RMC, le défenseur de 29 ans a visité les installations du club andalou.David Ginola s’est prêté au jeu de l’interview « Petits papiers » pour le site de. Voilà ce que ça donne quand il découvre l’intitulé : «» « (Rires)» , démarre. Avant d’embrayer à contre-sens : «(Ginola a survécu à un malaise cardiaque en 2016, ndlr)"Pourquoi ?" (...)» Paul Pogba prend la défense du gardien italien, avec qui il partage le même agent : Mino Raiola. En effet, Gianluigi Donnarumma est sous le feu des critiques depuis que celui-ci a refusé une prolongation de contrat de l'AC Milan. Le portier - annoncé par son agent au Real Madrid - a même eu droit à une pluie de billets, dimanche soir, lors du match entre les espoirs italiens et danois (victoire 2-0 de l’Italie).Trop cher. En dépit de sa bonne saison au FC Séville, Stevan Jovetić, qui était prêté par l’Inter, ne restera pas en Andalousie la saison prochaine. Le directeur sportif du club sévillan a expliqué qu’il n’avait pas les moyens d’aligner un montant «» que celui réclamé par le. En Liga, l’international monténégrin a marqué six buts et délivré quatre passes décisives.Elle aurait pu devenir la première femme à entraîner un club pro français - Clermont - en 2014, elle devient la première scout en Bundesliga. La Portugaise Helena Costa rejoint le staff chargé du recrutement à l’Eintracht Francfort. Il y a quelques années, elle exerçait déjà cette fonction pour le Celtic.Qu’importent les moqueries sur son niveau, Lucas Digne veut rester au Barça, et il le dit haut et fort ! «, a lancé le latéral gauche français dans une interview au» Sinon, il peut toujours laisser son empreinte à l’Espanyol...Stéphane Sparagna quitte l'OM. Le défenseur de 22 ans a signé à Boavista jusqu'en 2020. Il était prêté à Auxerre la saison dernière.Melbourne City a un nouveau coach. Le club cousin de Man City a placé Warren Joyce sur son banc, 52 ans, passé par Wigan et la réserve de... Man United. Reste à savoir s’il aura Roy Hodgson dans les pattes.Wolfsburg arrache l’attaquant international espoir belge Landry Dimata à Ostende. Pour presque dix millions d’euros, quand même.L’OL envoie ses jeunes s’aguerrir en Ligue 2. Le milieu Maxime D’Arpino et l’attaquant Gaëtan Perrin, 21 ans tous les deux, sont prêtés à l’US Orléans.Peu utilisé cette saison, le jeune milieu défensif de 23 ans, Abdoulaye Touré, arrivait en fin de contrat au FC Nantes. Il a finalement prolongé jusqu’en 2022.Pieter Gerkens a parcouru la soixantaine de kilomètres qui séparent Saint-Trond de Bruxelles : le milieu de terrain de 22 ans rejoint Anderlecht, où il a signé jusqu’en 2021. La saison dernière, l’espoir belge a claqué quatorze buts et cinq passes décisives en Jupiler Pro League.Et de trois recrues pour Quevilly Rouen Métropole, promu en Ligue 2. Le club normand a recruté le gardien Joan Hartock, au Stade brestois, ainsi que le milieu Michel Ramon, à l’AS Béziers et l’attaquant Ange-Freddy Plumain, à Sedan. Ce dernier fait directement son entrée dans le top 2 des blases les plus cool du foot pro français avec Kermit Erasmus.La Fiorentina recrute un latéral droit. Il s’agit du Portugais Bruno Gaspar, 24 ans, auteur de six passes décisives en 36 apparitions en Liga NOS, cette saison.De retour en Coupe d’Europe dans quelques jours (le club est en lice au premier tour préliminaire de la C3 face aux Luxembourgeois du Progrès Niederkorn), les Glasgow Rangers viennent de mettre la main sur Alfredo Morelos, un buteur colombien de 20 ans, qui évoluait au HJK, à Helsinki.