Un loupé monumental en D2 néerlandaise

Un bon vieux raté pour bien débuter sa semaine.Lundi soir, l'attaquant du FC Den Bosch, Danny Verbeek, aurait pu égaliser face à la réserve de l'Ajax, en match en retard de la 17journée de deuxième division hollandaise.Mais à la 83minute, le sort - et son pied gauche - en ont décidé autrement. Servi sur un plateau par son coéquipier Zija Azizov, l'attaquant néerlandais frappe la barre alors que les filets lui tendaient les bras. De quoi précipiter la défaite des siens (1-0).Et pour que l'histoire soit encore plus belle, notre homme est bel et bien gaucher.