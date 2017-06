Un LOSC sans limites, vraiment ?

Dès la saison terminée, les dirigeants lillois ont affiché leurs objectifs en lançant le projet « LOSC Unlimited » , soit une équation ambitieuse à plusieurs inconnues. Pour quels résultats concrets ? Premiers éléments de réponse à l'heure de la reprise.

Du bourgeois gentilhomme au golden boy

Lopez, du pèse

La révolution Bielsa a déjà commencé

Par Eric Carpentier

Il est jeune, souriant, il a de la soie dans les pieds, mais le mandarin rugueux : dans les couloirs de Luchin ce jeudi 18 mai, Miguel Ângelo da Silva Rocha, Xeka , symbolise à lui seul l'ambitieux projet lillois. Devant la caméra du club, le milieu tente de placer quelques mots à destination de la Chine et de son immense marché. Quatre mois plus tôt, il ne chiffrait qu'une grosse dizaine de matchs au plus haut niveau avec Braga , à 22 ans. Trois semaines plus tard, le club portugais annoncera avoir signé pour récupérer les cinq millions d'euros de son option d'achat – un montant important pour le LOSC , qui place Xeka dans le top 10 des plus gros transferts du club, quelque part entre Rio Mavuba et Robert Vittek . Soit la sainte trinité du Lille nouveau incarné dans le corps d'un seul homme : investissement conséquent au regard du CV, potentiel à développer, charme tourné vers l'est. Dans la séquence, Xeka fait remarquer que la prononciation d'un sinogramme sonne comme «» . Prémonition heureuse ? Peut-être. À moins que tout ça ne se termine en eau de boudin.La veille, Marc Ingla avait dévoilé avec fierté la nouvelledu club : «» Un LOSC sans limites vu par le DG qui, à l'instar de ce qu'il a fait avec un Barça moribond en 2003, compte secouer le club sur tous les fronts pour lui faire passer un palier. Dans sonreviennent les termes de «» , «» , «» , «» , «» ... En somme, le LOSC doit être «» . De l'eSport à l'exploitation du stade, en passant par l'équipe féminine et des partenariats asiatiques ou américains, rien n'est mis de côté pour faire d'un bourgeois de province unmondialisé.Pour opérer la transformation, on retrouve une véritableà la tête du club : Ingla, Marcelo Bielsa Luis Campos et même Charles Biétry, dernière recrue dans un rôle vaporeux de « chargé de mission » – vraisemblablement pour intervenir dans le paysage médiatique. En bref, des hommes qui savent y faire dans leurs domaines respectifs. Campos va chercher les profils demandés par Bielsa, ce dernier fait jouer et progresser les gamins, Biétry en parle, et charge à Ingla de faire fructifier la. Avec, dans l'ombre, Gérard Lopez. Le mec le plus discret du club des cinq, et pourtant le plus indispensable. Parce qu'il est le patron. Parce qu'il tient les cordons. Et parce que de son propre aveu, l'une des principales raisons de sa réussite dans les affaires réside dans le fait qu'il a toujours su bien s'entourer.Sur le papier, le coup de Lopez ressemble à un coup de maître. Réunir autant de noms autour d'un club loin d'avoir l'aura de certains concurrents, c'est fort. Le faire sans jamais vraiment montrer ses liasses, encore plus. Seydoux avait prévenu, lors de la passation de pouvoir : désormais «» . Et si Gérard semble peser plus que Michel Xeka , Luiz Araujo annoncé à plus de dix millions, soit le record du club, Pepe en approche autour de huit...), les incertitudes sur les origines des fonds demeurent. Fin janvier, le clan Lopez avait demandé un report de son audition devant la DNCG le temps de constituer une holding française, notamment à la suite des révélations defaisant état d'une chaîne de propriété menant au paradis fiscal des îles Vierges britanniques. En février, il avait été obligé de monter au créneau pour démentir une info deselon laquelle le club avait été acheté grâce à un emprunt qui serait remboursé par les transferts. Gérard Lopez avait alors affirmé être dans la capacité d'investir 80 millions sur 18 mois.Sauf que la semaine dernière, les instances sont revenues instiller le doute. Deux fois. D'abord avec la DNCG, qui a mis «» le cas du LOSC . Puis le lendemain quand Didier Quillot, le DG de la Ligue, a renvoyé le club dans les cordes en défendant la DNCG qui «(...)À ce stade, rien ne semble vraiment de nature à bloquer le» du LOSC . En janvier, la DNCG avait finalement validé «» après avoir demandé aux repreneurs d'apporter les garanties nécessaires pour assumer financièrement deux années déficitaires. Ce qui laisse deux options : soit les nouveaux arrivants versent dans la phobie administrative, soit leur dossier est aussi difficile à établir que celui d'un chômeur célibataire orphelin à la recherche d'un appartement parisien. Surtout, ces contretemps rappellent une vérité souvent oubliée : de la théorie à la pratique, il y a un pas de géant parfois casse-gueule. Surtout lorsque s'y ajoute la fameuse et glorieuse incertitude du sport. Bruno Cheyrou a pu connaître les frictions émanant d'un changement de propriétaire. Premier transfert (sortant) de l'ère Seydoux en 2002, il rappelle que, d'un point de vue administratif, «» . Reste que «» Du moins sur le papier : «Le consultant de beIN Sport, recruté par un certain Charles Biétry, alors vice-président de la chaîne, l'affirme : «» Mais il note aussi que «» . À titre de comparaison, Frank McCourt n'a pas connu autant de difficultés lors du contrôle de ses papiers par le gendarme financier du football français.Et si le plan ne fonctionnait pas comme prévu ? Et si le LOSC ne parvenait pas à s'introduire dans le top 3 du championnat dans les deux ans, ni à braquer un trophée «» , selon l'ambition formulée ? Pour Cheyrou, rien de dramatique à l'horizon, à une condition : «» Pour l'instant, Lille s'est entiché d'un chef de gang charismatique en la personne de Bielsa. Mais aussi d'un facteur à l'instabilité reconnue au sein d'une équation à multiples inconnues. En attendant, aujourd'hui, les joueurs vont retrouver un Luchin transformé sous l'impulsion de Bielsa, avec cantine et salle de repos pour ne pas avoir à rentrer chez eux entre deux séances quotidiennes. Ils vont aussi y passer tout l'été plutôt que de partir en stage. Là, selon la volonté du technicien argentin, ils auront le loisir de griffonner des commentaires sous les quelque 250 citations peintes sur les murs du centre d'entraînement. Et ça, ça peut être déjà historique.