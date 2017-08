Un lob de soixante mètres en Angleterre

1

But de soixante mètres de Jake Robinson

Plus fort que Nabil Fekir. Contre Bordeaux, le capitaine rhodanien avait mis la barre très haut en ouvrant le score à 54 mètres des cages de Benoît Costil , sauf qu'il a trouvé un joueur qui sait marquer d'encore plus loin : Jake Robinson. Son club de Dulwich Hamlet, qui évolue en septième division anglaise, recevait Billericay Town FC pour la troisième journée de championnat, et Robinson a attendu la 87minute pour marquer un but qui allait faire le tour du monde.Son équipe mène 2-1 lorsqu'il voit le portier adverse avancé et arme du droit un lob à cinquante-sept mètres des buts. La frappe est imparable et finit au fond des filets en lobant le gardien. Sompteux, certes, mais insuffisant pour détrôner le record du grand Rémi Maréval, qui avait marqué de soixante-dix mètres.