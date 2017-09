Un Lacazette historique muselle West Brom

Arsenal 2-0 West Bromwich

Pulis : 10 défaites de suite à l'Emirates

Arsenal (3-4-3) : Čech – Mustafi, Koscielny, Monreal – Bellerín, Elneny, Xhaka, Kolašinac – Ramsey (Maitland-Niles 90e+3), Sánchez (Özil 83e), Lacazette (Giroud 82e)



West Bromwich (5-3-2) : Foster – Nyom (Phillips 74e), Dawson, Hegazy, Evans, Gibbs – Barry, Livermore (Morrison 63e), Krychowiak – Rodríguez, Robson-Kanu (Róndon 64e)

C’est le problème avec les sempiternels doutes, ils donnent le vertige. Même quand la formation en face n’a rien d’un épouvantail. En clôture de la 6journée du championnat, Arsenal a ainsi dû s’en remettre à Alexandre Lacazette , ce lundi soir, pour venir à bout d’un West Bromwich robuste avant de rentrer dans le rang en seconde période (2-0).Si l’Emirates Stadium reste encore un temple récent où l’histoire n’a pas encore eu le temps d’écrire des pages majestueuses,etavaient pourtant rendez-vous avec celle-ci. Pour célébrer, d’abord, la longévité remarquable de Gareth Barry , devenu ce lundi le joueur comptant le plus d’apparitions en Premier League (633) devant Ryan Giggs . Puis, ensuite, pour voir Lacazette entrer dans l'histoire. Comment ? En devenant le premier joueur d' Arsenal à marquer un but lors de ses trois premiers matchs à domicile avec le club londonien. Pour autant, tout n’a pas été simple pour les hommes d’ Arsène Wenger . Car ces derniers tombent d’entrée sur une équipe visiteuse parfaitement organisée avec un milieu Krychowiak-Barry-Livermore très costaud. Et, surtout, un Jay Rodríguez insaisissable qui heurte le poteau de Čech (8) et aurait mérité par ailleurs un penalty après une faute évidente de Mustafi.Malgré l’ouverture du score de l’international français sur coup franc (1-0, 20), Rodríguez bouscule l’arrière-garde londonienne à plusieurs reprises. Un sauvetage in extremis de Monreal sur sa ligne (38), une frappe lointaine qui passe de peu à côté (39), puis deux courses légèrement trop courtes sur des déviations de Robson-Kanu (42) et Barry (45+1) empêchent toutefois l'ancien de Southampton d’être décisif. Toujours sous pression au retour des vestiaires, Alexandre Lacazette tente de soulager les siens, mais sa frappe est contrée par Evans (51). Il faut attendre que Ramsey pousse à la faute Nyom dans la surface pour que l’ancien Lyonnais double la mise et inscrive son quatrième but de la saison. Le coup de massue de trop pour lesqui, impuissants et à court d’arguments, se contenteront de ne pas sombrer davantage jusqu’au coup de sifflet final.Les, qui n’ont pas lâché le moindre point à domicile cette saison toutes compétitions confondues, confirment leur redressement avec ce troisième succès dans l’élite. Tony Pulis , qui a essuyé dix revers en autant de déplacements à l’Emirates Stadium, devra retenter sa chance l’année prochaine.