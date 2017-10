Un kop rennais demande la démission de Gourcuff

20

Ambiance.Avec une seule petite victoire, face à Marseille il y a un mois (1-3), en huit journées, le Stade rennais réalise un début de saison bien tristounet. La quinzième place au classement et le jeu affiché par les hommes de Christian Gourcuff font peine à voir, et certains supporters commencent déjà à taper du poing sur la table. C'est le cas du Roazhon Celtic Kop, principal groupe de supporters sévissant route de Lorient , qui a décidé de se faire entendre dans un communiqué musclé, notamment à l'égard de l'entraîneur des Rouge et Noir.Extraits : «[...][...]On rappelle Philippe Montanier , du coup ?