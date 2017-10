Un joueur ultra-rapide en D1 indonésienne

1

Incredible run by 20-year-old Terens Puhiri in Indonesian Liga 1 pic.twitter.com/AqMDxageZ1 — FootballTalentScout (@FTalentScout) 24 octobre 2017

JB

Un Aubame dans chaque jambe.A priori, le match entre le Mitra Kukar et le Borneo FC, en Liga 1 d'Indonésie lundi dernier, n'avait pas grand intérêt. Le second club nommé s'est imposé aisément (4-0), sortant un peu du ventre mou du championnat. Mais ce qui est à retenir de cette rencontre, c'est le troisième pion des visiteurs, inscrit par un certain Terens Puhiri au terme d'un tout-droit irréel.Quasiment parti de sa propre surface, l'attaquant de 21 ans se lance dans un sprint, et ni le défenseur, pourtant beaucoup plus près du ballon au départ, ni le gardien venu à sa rencontre ne parviennent à l'arrêter. Le tout dans une succession de foulées qui laisse sans voix.La future idole des amateurs de FIFA.