Un joueur recruté par deux clubs différents

1

Para que no quepa ningún género de dudas @GerardoBerodia ES jugador del @RMajadahonda, bienvenido #GoRayo🔴⚪️ pic.twitter.com/Nr4mx66r4r — CF Rayo Majadahonda (@RMajadahonda) 15 juin 2017

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand on était petit, on avait le doublon Panini. Il y a dorénavant le joueur qui signe dans deux clubs différents. Gerardo Berodia, attaquant de Segunda Division B (D3 espagnole) passé par le Real Madrid, a eu l'honneur, jeudi après-midi, d'être annoncé comme la recrue de deux équipes : la formation de Navalcarnero et celle du Rayo Majadahonda.À quelques heures d'intervalle, elles étaient toutes deux très fières de signaler la signature du joueur sur leurs réseaux sociaux...Problème, il n'y a que dans les jeux vidéo qu'un joueur peut jouer dans deux équipes différentes. En réalité, le CDA Navalcarnero s'était un peu emballé. Le joueur qui avait déjà joué sous le maillot de l'équipe de la banlieue madrilène n'avait rien signé. Berodia a alors dû démentir cette fausse officialisation et confirmer qu'il s'engageait bien avec le Rayo Majadahonda. «» , s'est-il justifié sur son compte Twitter.Pour une fois qu'il y a un mec qui trouve du boulot en Espagne.