Un joueur israélien arrêté par la police au stade

0

CRAZY Hapoel Tel Aviv's Toto Tamuz handcuffed after claims he assaulted police after a 0-0 draw v Ashkelon pic.twitter.com/J8grBrkDeK — 101 Great Goals (@101greatgoals) 7 mai 2017

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Encore une scène surréaliste.Toto Tamuz, joueur de l'Hapoël Tel Aviv, s'est fait arrêter par la police dans les couloirs du stade après un match. Le joueur a été menotté et conduit hors du stade par les policiers.Ce week-end se jouait la phase de relégation du championnat israélien et l'Hapoël Tel Aviv, bon dernier, recevait les avant-derniers, Ashkelon. Le match s'est soldé par un score de 0-0. Mais la tension a dépassé la pelouse. Une vidéo montre l'attaquant desse faire sortir du stade, menotté par la police.Mais pourquoi ? Les sources locales affirmeraient que l'Israélien voulait défendre son cousin qui s'est fait arrêter après le match, pour avoir lancé des projectiles sur le rectangle vert. Voyant cela, l'homme de 29 ans s'est attaqué aux forces de l'ordre, qui lui ont mis les bracelets.Se faire arrêter en short, chaussettes et crampons, il pourra le raconter à ses petits-enfants.