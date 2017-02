Un joueur de Sutton pisté par plusieurs clubs de Championship

0

AL

Un joueur de Sutton s'est fait remarquer autrement qu'en mangeant une tourte ce lundi.Formé à Arsenal et passé par Sunderland , où il n'a jamais réussi à percer, Roarie Deacon pourrait recevoir une nouvelle chance dans le football professionnel. Il a été l'un des joueurs en vue lors de la rencontre de Sutton face à Arsenal et son agent révèle auce mercredi qu'il a reçu plusieurs messages pendant la rencontre, de la part de clubs venant s'informer de la disponibilité de son joueur.Roarie Deacon arrive en fin de contrat à Sutton cet été et pourrait donc signer gratuitement pour un club de Championship.parle d'intérêts venant de clubs comme Fulham, Cardiff, Millwall ou encore Charlton. L'ancien international anglais U19 est également surveillé par l'équipe nationale jamaïcaine – ses deux parents y sont nés et il est donc éligible pour l'équipe caribéenne.Quand on Deacon pas avec les tourtes, ça paye mieux qu'un pari.