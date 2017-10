Suspendu cinq matchs pour avoir uriné devant les fans adverses

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le match entre Sarnese et Turris, dimanche dernier en quatrième division italienne, avait été spectaculaire sur le terrain (3-3) et, visiblement, il l'a également été en dehors.Le jeune milieu du FC Turris, Giovanni Liberti, âgé de 21 ans, a écopé de cinq matchs de suspension pour avoir «» . Une jolie performance donc.Le club a immédiatement fait appel, et son président a tapé du poing sur la table en réfutant toutes ces accusations : «#BalanceTonPorc ?