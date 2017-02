Un joueur de Serie B copie Zlatan

1

Zlatan et ses ailes de pigeon ont laissé des traces en Italie.Même en Serie B, on se prend au jeu d'imiter les tirs aviaires du Suédois. Ce dimanche, Francesco Nicastro, l'ailier droit de Pérouse, qui revenait de deux mois d'absence, a crucifié le gardien de Ternana d'un but. Sur un centre venu de la droite, il anticipe sur le défenseur au premier poteau et déploie son aile gauche : imparable pour le gardien.Le but de l'ancien joueur de Pescara à la 75est aussi beau que décisif, car ce sera le seul du match. Pérouse l'emporte 1-0 et se classe désormais sixième, en course pour lesqualificatifs pour la Serie A.» , peut-on lire sur le tweet.