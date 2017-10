Un joueur de Preston obligé de revenir sur la pelouse pour se prendre son rouge

1

JB

Sadisme.Alan Browne a subi un sale après-midi, samedi dernier, sur la pelouse de Wolverhampton. Défait trois buts à deux avec son équipe de Preston, le milieu a en plus dû rentrer aux vestiaires juste avant ses partenaires, avec une expulsion dans le temps additionnel. Et l'arbitre du jour l'a bien fait souffrir.Alors que Browne comprend que l'homme en noir et mauve va lui distribuer sa deuxième biscotte, il prend directement la direction du tunnel du Molineux Stadium, sans même se retourner, pendant qu'une petite bagarre éclate. Quand tout est revenu dans l'ordre, l'arbitre applique le règlement à la lettre et lui demande de revenir sur le pré... Juste pour qu'il puisse voir rouge.Il faut bien que tout le monde ait son heure de gloire.