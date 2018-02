Un joueur de Peterborough aide à déneiger pour poursuivre le match

1

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Besoin d'un chasse-neige ? Appelez Steven Taylor Rester 13 ans à Newcastle a donné de très bons réflexes à l'actuel joueur de Peterborough, club de League One. Alors que son équipe mène 2-1 à dix minutes de la fin, l'arbitre décide d'interrompre la rencontre à cause de la neige qui commençait à totalement recouvrir le terrain. Si les joueurs adverses de Walsall n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour que la partie reprenne, Steven Taylor n'a pas hésité à enfiler le bleu de chauffe. Une attitude largement saluée sur les réseaux sociaux, et qui a surtout permis à la rencontre d'aller jusqu'à son terme.Il faut plus que quelques misérables flocons pour l'arrêter.