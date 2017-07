Un joueur de MLS prend un amende à cause de ses chaussettes

1

Yes @MLS fines only KEI KAMARA $1,250 👏👏👏. pic.twitter.com/HPNYcnc7Nd — KEI KAMARA (@keikamara) 20 juillet 2017

AH

Trouver chaussettes à son pied.On ne déconne pas avec les chaussettes en MLS. L'ex-attaquant de Norwich et Middlesbrough Kei Kamara , vient de l'apprendre à ses dépens. Actuellement au New England Revolution, l'Ivoirien de 32 ans s'est pris une amende de 1 250 dollars pour port de chaussettes non réglementaires.L'attaquant avait en effet opté pour une paire de chaussettes antidérapantes de la marque Trusox, alors que la MLS est exclusivement équipée par Adidas. Sacrilège ! L'amende n'est pas la première pour Kamara, déjà sanctionné la saison passée après avoir twerké pour célébrer un but. Pas de cul. Décidé à ne pas se laisser faire, le joueur a mis les pieds dans le plat en publiant une vidéo pour prouver qu'il n'est pas le seul à agir ainsi, pointant du doigt Jozy Altidore et Michael Bradley Espèce de petite balance...