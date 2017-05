Un joueur de la Corée du Sud U20 chambre Maradona

1

Être une légende n'empêche pas de se faire chambrer.Diego Maradona s'était montré trop confiant lorsqu'il avait effectué le tirage au sort des groupes pour la Coupe du monde U20, qui se joue en ce moment en Corée du Sud. Lorsqu'il avait tiré le papier de l'Argentine, il n'avait pu retenir sa joie de la voir dans le groupe A avec l'Angleterre, la Corée du Sud et la Guinée.Une célébration qui n'a pas du tout plu au pays hôte, et Paik Seung-Ho, jeune attaquant du Barça B, s'est chargé de lui faire comprendre. Le joueur de vingt ans a marqué le penalty de la victoire, ce mardi, contre l'(2-1), l'éliminant par la même occasion puisqu'elle avait déjà perdu son premier match contre l'Angleterre (3-0). Il a célébré son but en faisant semblant de tenir un bout de papier entre ses mains l'air dubitatif, pour se moquer de Maradona.Sans rancune, Diego.