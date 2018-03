Un joueur de Cardiff célèbre son but comme sur Fortnite

Fortnite is taking over the world pic.twitter.com/IPRKiekh8j — Tom Smith (@_ShootThePhoto_) 13 mars 2018

AC

Fortnite part à la conquête du football.Le célèbre jeu gratuit développé par Epic Games est en train de rentrer dans les mœurs, même chez les footballeurs. Alors qu'il vient de redonner l'avantage à Cardiff sur le terrain de Brentford dans le temps additionnel de la première mi-temps, l'Écossais Callum Paterson se met alors à effectuer l'une des danses les plus connues du jeu pour célébrer son but.Pas une première pour le latéral droit du club gallois, en feu cette saison (8 buts et 5 passes décisives en 23 matches), lui qui a été buteur lors des trois derniers matches de son équipe et qui a à chaque fois célébré ses réalisations en faisant référence au jeu. Il avait ainsi déclaré après son but à Birmingham : «Pas sûr qu'il s'arrête de marquer de sitôt.