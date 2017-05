Un joueur arrêté pendant un match au Brésil

0

C'est ce qu'on appelle la police de proximité. Marlon Natanael de Lima Alexandre, 21 ans, était tranquillement assis sur le banc de son équipe Sapucaiense (D2 brésilienne), quand des policiers l'ont interpellé, menotté, et embarqué en plein match de deuxième division contre Farroupilha.Le jeune attaquant est soupçonné d'appartenir à un gang et d'avoir enlevé une personne avant d'utiliser sa carte bancaire. Les policiers avaient quatre mandats d'arrêt contre lui et ne pouvait pas l'interpeller à son adresse car il s'apprêtait à fuir. Le club de Sapucaiense a donc accepté de collaborer passivement avec les forces de l'ordre. Marlon Nathanael Alexandre Lima n'en pas à son coup d'essai puisqu'il avait été arrêté il y a moins d'un an pour un vol de voiture.