Un joueur argentin prend deux cartons jaunes en dix secondes

On n'est pas loin de l'expulsion la plus rapide de l'histoire.À l'occasion d'un tournoi régional amateur en Argentine à Corrientes, Nelson Martin Alegre est resté seulement dix secondes sur le terrain, sans avoir même pu palper le cuir. Le joueur du Deportivo Madariaga, qui remplaçait l'un de ses coéquipiers au cours de la rencontre face au Tiro Federal de Mercedes, a reçu deux cartons jaunes dans un laps de temps à peine plus long qu'un 100 mètres d'Usain Bolt. Un premier d'abord pour être entré sur le pré avant l'autorisation de l'arbitre Victor Cordero, suivi d'un autre presque dans la foulée pour l'avoir insulté. Une réaction pas très maligne, qui a entraîné les excuses du joueur fautif dans la foulée.