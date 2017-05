Un joueur amateur suspendu 30 ans

549

QL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un bel exemple de retraite anticipée.Lors d’un match de football amateur, un joueur de l’US Vénissieux a fait parler de lui. L’équipe, qui joue en Excellence dans le Rhône, ne pourra plus compter sur lui, puisque le joueur a écopé d'une suspension de trente ans.En effet, il y a quelques jours, il a été sanctionné par la commission de discipline du district de Lyon et du Rhône pour avoir frappé un arbitre lors d’un match contre Belleroche. Alors que son équipe était menée 5-0, il s’est lâché et s’est défoulé sur l’homme en noir quelques minutes avant la fin du match. Après lui avoir fait des reproches, le joueur en question lui a mis plusieurs coups de poing.Cet acte de violence lui a donc valu trente ans de suspension, mais son club a aussi été pénalisé. En effet, selon, son équipe a été suspendue à titre conservatoire. L'US Vénissieux est donc exclue du championnat jusqu’à la fin de la saison et sera même rétrogradée d’une division dès la fin de la compétition. Son frère a pris un an de suspension.