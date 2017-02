Un joueur amateur décède sur le terrain

0

Le genre de nouvelle qui ternit tout les buts qu'on a pu voir ce week-end.On a appris ce week-end le décès d'un joueur en Angleterre, sans beaucoup de précision. Ce matin, la BBC nous en dit plus sur l'identité du défunt. Son nom est James Moorfoot, il joue pour le Langtoft AFC, dans la région du East Yorkshire, au nord de Hull. Samedi après-midi, lors du match contre le Hedon Football Club, il s'est effondré sur le terrain. Malgré l'arrivée rapide des services de secours, le joueur du Langtoft AFC n'a pas pu être sauvé.» , a expliqué une porte-parole du service d'ambulances de la région.Hors des terrains, James Moorfoot était professeur d'anglais. C'est d'ailleurs le directeur de l'école où il enseignait qui a appris la triste nouvelle à ses parents, dans un mail envoyé ce dimanche. Club et école lui ont rendu hommage, via notamment une page Facebook créée par ses élèves.