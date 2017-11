Un jeune joueur suspendu par son club après un salut fasciste

AC

Un sentiment de honte.La rencontre entre Marzabotto et le S.S.D.65 Futa (1-2) a été le théâtre d'un geste qu'on n'a plus envie de voir dans les stades en 2017. Après avoir inscrit le second but de son équipe, l'un des jeunes de l'équipe visiteuse a célébré son but avec un salut fasciste, tout en exhibant un t-shirt de la République Sociale Italienne fondée en son temps par Benito Mussolini.Un geste d'autant plus odieux qu'il a eu lieu sur la pelouse de Marzabotto, ville témoin d'un massacre des SS en 1944 qui a fait entre 900 et 1800 morts. Le club de Futa a suspendu son joueur et s'en est immédiatement désolidarisé en expliquant dans un communiqué que : «» Après avoir vu les nombreuses réactions se rapportant à son geste, le joueur en question s'est excusé sur Facebook.La bêtise n'a pas de limite.