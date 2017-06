Un jeune de 14 ans passe aspirant pro au PSG

AH

Petit Prince.À seulement quatorze ans, le jeune meneur du PSG , Kays Ruiz, vient de signer son premier contrat aspirant. Une signature précoce pour la jeune perle du centre de formation parisien, volée au dernier moment par Nasser Al-Khelaïfi au FC Barcelone . C'était en 2015, alors que Ruiz allait rejoindre la Masia lorsque la FIFA a interdit les catalans de recrutement. Une aubaine pour le PSG qui a tout fait pour convaincre ce jeune lyonnais de rejoindre le PSG plutôt que l'OL.Deux ans plus tard, le petit Ruiz grandit peu à peu et pourrait passer pro dans un an, soit à seize ans. Surtout, par ce contrat le PSG bloque l'avenir immédiat de Ruiz à Paris.C'est aussi ça prendre sa revanche.