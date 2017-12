Un jeune Anglais dénonce le laxisme de l'UEFA face au racisme

244

» , avait balancé du haut de ses 17 ans Rhian Brewster dans un entretien ce samedi au Guardian L'international U17 anglais et joueur de Liverpool a raconté dans les colonnes du quotidien ses diverses expériences du racisme sur les terrains de foot, pointant du doigt par la même occasion l'immobilisme des instances face à ces violences. Celles dont il a été victime se sont déroulées lors de la Coupe du monde U17 qu'il a remportée avec sa sélection et en Youth League.Notamment lors d'un déplacement au Spartak Moscou . «"Il y a faute, mec, à quoi tu joues ?""Suce ma b..., sale noir, sale nègre." » Le jeune joueur témoigne d'avoir été la cible de plusieurs insultes et chants racistes.Son témoignage est assorti d'une accusation envers l'UEFA, qui «» . Le club moscovite avait par exemple était seulement sanctionné par 500 sièges fermés, à la place desquels une banderole «» avait été déployée. «» , déplore Brewster. «Sa sortie ne restera, elle, pas vaine puisque la Fédération anglaise a décidé de porter plainte auprès de l'UEFA et de la FIFA. «» , écrit la FA dans un communiqué. «Eh non, Kylian Mbappé n'est pas le seul adolescent à faire bouger les lignes.