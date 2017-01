Un jardinier anglais licencié à cause d'une pelouse gelée

En Angleterre , les jardiniers sont des sortes de super-héros. Chaque week-end, malgré des températures négatives, ils doivent se débrouiller pour proposer des billards. Et gare à l'erreur.Ken Hare, superviseur des pelouses de Southend United peut en témoigner. Après vingt-sept années de bons et loyaux services, il a été licencié ce samedi. La raison ? Le match à domicile contre Bolton a dû être reporté à cause de la pelouse qui été entièrement gelée. Une nouvelle que le boss du club, Ron Martin, n'a pas du tout apprécié.Quatre heures avant le début de la rencontre, il a publié un communiqué laconique annonçant le limogeage de son jardinier : «