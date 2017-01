Un hôtel dans le nouveau Bernabéu ?

0

Les plus grands clubs européens se sont lancés dans une course à celui qui aura le plus beau stade. Une compétition pour laquelle toute les folies sont imaginable. Tottenham a déjà annoncé que sa nouvelle enceinte comporterait un restaurant gastronomique et un accès au tunnel des joueurs . Pas mal, mais le Real compte bien faire mieux. Comment ? En incorporant un hôtel de luxe dans le futur Santigao Bernabéu. Certaines chambres devraient même donner directement sur le terrain.L'objectif est clair : maximiser l'utilisation du stade. «, explique à, Tristan Lopez Chicheri, le directeur d'un des cabinets d’architectes associés au projet.. »Une idée pas si originale que ça, puisqu'en Belgique, un hôtel a été bâti dans le stade de Saint-Trond, un club de D2 Belge.