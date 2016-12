Un homme, un stade : Jean-Claude Bauer

Le Red Star n'y joue plus depuis sa dernière montée en Ligue 2, en 2015, faute d’infrastructures aux normes du monde professionnel. Pour tout le monde, l'enceinte située à deux pas des puces de Saint-Ouen, officiellement nommée stade de Paris, c'est « Bauer » , du nom de la rue qui la borde. Celle du docteur Jean-Claude Bauer, un résistant communiste fusillé en 1942.

La ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, n'attendra pas la fin de la Seconde Guerre mondiale pour honorer la mémoire du docteur Jean-Claude Bauer. Après délibération du comité local de Libération, Alexandre Bachelet, le maire membre de la SFIO (Section française de l'internationale ouvrière), change les plaques de la rue de la Chapelle, qui devient celle du docteur Jean-Claude Bauer en octobre 1944. L'homme a été exécuté deux ans auparavant par la police française, à seulement trente-deux ans.Avant de s'établir en tant que médecin généraliste en 1937 à Saint-Ouen, Bauer, originaire des Vosges, milite durant la guerre d'Espagne au sein de la Centrale sanitaire internationale, une organisation créée par la CGT, chargée de coordonner les actions d'aide médicale engagées par plusieurs pays en faveur de la République espagnole. Adhérant au Parti communiste depuis 1934, le jeune homme n'est installé dans ce qui deviendra le 9-3 que depuis deux ans, lorsqu'il est mobilisé, dès 1939.Fait prisonnier en juin 1940, il s'évade et retourne auprès de Marie-Jeanne, son épouse, reprendre son activité de médecin à Saint-Ouen. Et surtout, forme des comités d'intellectuels communistes, comme le Parti, dont il intègre l'appareil technique central, le souhaite. Il participe alors aux lancements de deux revues clandestines :en février 1941, et, dont il assure l'édition à partir de mars 1941. Dans le même temps, Marie-Jeanne, qui exerce en tant qu'infirmière, milite dans un service chargé de l'organisation des dépôts de matériel de propagande du Parti.C'est alors qu'il se rend à un rendez-vous avec Jacques Solomon, coordinateur des comités d'intellectuels, qu'il est arrêté par la Brigade spéciale de la préfecture de police de Paris. Interné à la prison de la Santé, Jean-Claude Bauer reste muet durant les séances de torture qui lui sont infligées. Il est finalement fusillé le 23 mai 1942 au Mont-Valérien, en tant que «» . Marie-Jeanne est quant à elle déportée à Auschwitz, d'où elle sera libérée en janvier 1945. À titre posthume, le docteur Jean-Claude Bauer recevra la Légion d'honneur et la Croix de guerre avec palmes. Ainsi que quelques jolis chants lancés depuis le stade qui porte officieusement son nom.