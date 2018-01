Un groupe de supporters met au défi les Girondins de Bordeaux

281

Cher @MBIDF, merci pour la proposition. Vu, paraît-il, l'état catastrophique des pelouses du Haillan et la pluie incessante sur Bordeaux, difficile de vous recevoir convenablement. En revanche, un match contre l'équipe des administratifs ? (uniquement dans le cadre de nos 35H) — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 9 janvier 2018

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Marine et Blanc Île-de- France (MBIDF), un groupe de Parisiens fans des Girondins, ont mis au défi leur club de cœur.Désireux de redonner goût à la victoire à une équipe qui reste sur six défaites consécutives toutes compétitions confondues - et qui a un peu plus sombré en se faisant sortir de la Coupe de France ce week-end à Granville (National 2) -, ces supporters ont envoyé une lettre aux Girondins de Bordeaux via leur compte Twitter.La réponse du club bordelais ne s'est pas fait attendre. Ledes Girondins a décliné l'offre en profitant de l'occasion pour caler un tacle glissé à Willy Sagnol après ses déclarations d'aujourd'hui Nouvelle occasion ratée pour Jocelyn Gourvennec et ses troupes de briser cette vilaine série de défaites.