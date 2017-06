Un Grenier à dépoussiérer

Prêté à la Roma lors des six derniers mois alors qu’il n’arrivait pas à retrouver son meilleur niveau à Lyon, Clément Grenier avait peu de chances de récupérer du temps de jeu en Italie. Pourquoi donc avoir opté pour ce choix étrange ? Et a-t-il encore un avenir dans le Rhône ?

Un petit voyage pour déconnecter

Remplaçant désigné de Tolisso

Par Florian Cadu

Propos de Paillot et de Trévisan recueillis par FC.

150 petites minutes de jeu en Serie A et puis s’en va. Au regard de ce bilan, soit une titularisation et cinq petites entrées en jeu, inutile de préciser que Clément Grenier s’est totalement planté à la Roma. Prêté par l’Olympique lyonnais en février, le Français n’a sûrement même pas pris la peine de demander aux dirigeants italiens s’ils souhaitaient lever une option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros. Malgré un premier match réussi sur la pelouse de Palerme en mars (3-0), l’international français savait depuis plusieurs semaines que son avenir ne s’écrirait pas dans la capitale. Mais, en même temps, qui aujourd’hui peut se déclarer surpris de ce passage raté dans la Botte ? Qui pouvait donc penser réellement que le gamin d'Annonay avait une chance d’y réussir, lui qui ne jouait déjà plus à Lyon depuis plusieurs mois ? Sur le papier, l’affaire paraissait plus qu’absurde. «, rappelle Stéphane Trévisan, ancien gardien de l’Olympique de Marseille, aujourd'hui reconverti agent de joueur. Leandro Paredes ... les concurrents directs de Clément à la Roma envoyaient en effet du lourd. D’autant que le milieu de terrain ne pouvait pas disputer la Ligue Europa – en raison de sa participation à un match de Ligue des champions avec Lyon –, ce qui diminuait encore ses chances de fouler une pelouse.Alors quoi ? Le bonhomme aurait été prêté pour acquérir de l’expérience au sein d’un club étranger où Francesco Totti lui aurait appris quelques trucs et astuces ? Non, puisque l’espoir revendiqué était de «» à Rome. Et, également, parce qu’il a passé l’âge, selon Sandy Paillot, ancien de la maison OL qui a croisé Grenier au centre de formation du club : «» Pour Stéphane Trévisan, l’explication est plus simple : après une grosse blessure survenuée à l’été 2015, puis quelques petites querelles avec son employeur qui le déclarait en méforme en septembre 2016, Grenier avait tout simplement envie, ou besoin, de découvrir un nouvel environnement. «"Si je joue à Rome, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais au moins, je sors du contexte étouffant dans lequel je suis coincé", estime l’agent.Est-ce que la méthode a fonctionné ? Peut-être. Peut-être pas. Toujours est-il qu’à Lyon, Bruno Génésio et Jean-Michel Aulas semblent compter sur lui. «» , était-il ainsi écrit sur le communiqué du club officialisant le départ du nouveau Munichois. Dans la foulée, l'entraîneur n’a pas attendu pour prendre le jeune homme de 26 ans entre quatre yeux et lui indiquer la marche à suivre pour qu’il puisse revenir à son meilleur niveau sous le maillot blanc. «, a indiqué Génésio durant la présentation de Bertrand Traoré.» De son côté, JMA a utilisé son arme favorite, le tweet, pour désamorcer toute rumeur de vente. De là à considérer son Grenier tout neuf et tout propre ?