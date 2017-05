Un gardien simule l'évanouissement pour éviter un carton

Vidéo

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La stratégie de l'autruche.Lors d'un match entre le Barcelona SC et l' Atlético Nacional, Maximo Banguera, le gardien du Barça d'Équateur, s'est fait remarquer de manière surprenante. Alors qu'un attaquant était lancé tout seul vers le but, il a complètement raté sa sortie et a fauché son adversaire en-dehors de la surface. Pour éviter le carton rouge, Banguera a voulu montré ses talents d'acteur et a tout simplement fait semblant d'être évanoui sur le terrain. Une tactique originale mais l'arbitre n'a pas été abusé et a sorti le carton rouge. À dix contre onze, Barcelona a tenu jusqu'à la 95 minute avant de craquer et de concéder le but de la victoire pour l'Atlético Nacional.Une tactique piquée à Lassana Diarra qui fait le mort depuis un an maintenant.