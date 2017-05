Un gardien part à la mi-temps après une bourde

Fábio falhou e pediu para ser substituído e deixou o estádio no intervalo. Ele não joga mais no Figueirense.pic.twitter.com/8tJooZvv6K — Leandro Leite (@LeandroLeite25) 31 mai 2017

À défaut d’arrêter les ballons, le gardien a préféré arrêter de jouer.En Série B brésilienne, le gardien de Figueirense, Fábio, n’a visiblement pas supporté rentrer aux vestiaires avec deux buts dans la figure. S’il ne peut rien sur le pénalty juste avant la mi-temps, le premier but est clairement pour sa pomme.Sur un coup franc indirect tiré depuis la ligne médiane, Fábio sort complètement aux fraises et encaisse un but improbable. De retour aux vestiaires, le gardien a donc décidé qu’il ne jouerait plus. Il a pris un taxi et est parti, laissant à Juliano, son remplaçant, le soin de finir le match.Fábio le taxi, c’est sa vie.