Un gardien égalise en dégageant

Un gardien biéolorusse marque de sa propre surface.

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des noms imprononçables, un cameraman un peu dépassé et un gardien qui marque de sa propre surface... C'est le football de l'Est qui régale.Pour le compte de la seizième journée de première division biélorusse, le Vitebsk recevait Krumbachy. Pas vraiment une affiche puisqu'il s'agissait du sixième recevant le onzième, mais de quoi passer un bon samedi après-midi sous la pluie. Et les quelques spectateurs présents n'ont pas été dessus du scénario du match.Alors que son équipe est menée 2-1 au bout de dix minutes, le gardien de Krumbachy, Evgeni Kostyukevich, veut soulager son équipe en dégageant le plus loin possible. Seulement, le terrain fuse. Conséquence : après un premier rebond, le ballon prend de la vitesse et termine au fond des filets. Le gardien adverse a beau s'étendre de tout son long, il n'y peut rien. 2-2, score final.Mais l'histoire ne s'est pas terminée ainsi puisque notre héros du jour s'est fait expulsé quinze minutes plus tard. Chienne de vie.