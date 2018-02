Un gardien écossais blessé par une vache

32

Le football vrai qui sent la boue.Aussi loin des strass que des paillettes, la deuxième division écossaise s'apprête à offrir ce week-end un super choc de milieu de tableau entre le FC Queen of the South et Dunfermline Athletic. Privé de son gardien titulaire, Alan Martin, Queen of the South devra aussi se passer de son troisième portier, le jeune Sam Henderson, 19 ans, blessé ce week-end à la suite d'une collision fortuite avec une vache dans la ferme familiale., raconte Dougie Anderson , entraîneur adjoint de Queen of the South.(de samedi, ndlr) Yoann Gourcuff n'aurait pas osé l'inventer.