Un gardien courtisé par le Real marque

#Letica ha sido portada de @marca, suena para el Real Madrid y hoy, en el minuto 94 ha hecho esto ???⚽️Buen portero y... tiene gol ?? pic.twitter.com/XoN9F2ksbA — Bet2Earn (@Bet2Earn) 10 mars 2018

LR

Quand on a la taille d'un joueur NBA, c'est tout de suite plus facile.Karlo Letica, gardien croate mesurant plus de deux mètres et suivi de très près par le Real Madrid, a offert la victoire à son club formateur du Hadjuk Split dans le championnat local ce samedi. Suite à un coup-franc mal repoussé, le portier de 21 ans a envoyé une tête plongeante qui a trompé le gardien adverse, permettant à Split de prendre les trois points à domicile contre Istra (3-2). L'Hadjuk est actuellement deuxième du championnat, à six longueurs du leader, le Dinamo Zagreb.Jan Koller version gardien de but.