Un gamin sauve Arsenal, ça passe pour les deux clubs de Manchester

RD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un gamin sorti du banc, qui n’avait joué qu’une minute avec les pros jusqu’à présent et qui marque les deux buts de la qualification. C’est la très belle histoire du soir en League Cup et elle met subitement en lumière Eddie Nketiah, 18 ans, sauveur d’un Arsenal très poussif, avant qu’il ne fasse son entrée en jeu décisive en seconde période. Car lessont passés tout proche de se faire éliminer dès le stade des 8e de finale, à domicile et face à une formation de Championship.Ce qui aurait été sacrément moche. Pendant longtemps, on s’est dit que ce n’était pas franchement scandaleux, avec une ouverture du score pour les visiteurs inscrite en première période par Josh Murphy , lancé plein axe par Maddison. Les hommes d’ Arsène Wenger sont finalement parvenus à renverser la situation face aux Canaris de Norwich , soutenus par pas loin de 9 000 supporters ayant fait le déplacement à l’Emirates Stadium. Entré en jeu à la 85e à la place de Nelson , c’est donc Eddie Nketiah qui égalise sur corner en déviant du pied son premier ballon touché, puis qui marque le but du 2-1 et de la qualification, sur corner toujours, mais cette fois d’une tête puissante en prolongation. Belle histoire, et éclosion d’un nouveau phénomène ? Voilà en tout cas de quoi bien s’exciter pour les fans desLe tenant du titre de cette League Cup sera bien au rendez-vous des quarts de finale. Au Liberty Stadium de Swansea Manchester United s’est imposé sans trop forcer. Jordan Ayew et les siens n’ont pas pu longtemps rivaliser avec desqui comptaient dans leurs rangs Anthony Martial mais surtout Jesse Lingard , auteur d’un doublé ce soir et qui marque certainement des points aux yeux de Mourinho : une ouverture du score sur une déviation de Rashford, puis le but du break sur une montée de balle de Tuanzebe et un centre parfait de Darmian. Il a ensuite fallu se contenter de gérer pour Man U , Romero se montrant vigilant pour garder sa cage inviolée. Pas le temps de niaiser, place désormais au choc de la Premier League samedi face auà Old Trafford.Le leader de Premier League face au leader de Championship : tel était le programme alléchant de cette affiche entre City et les, avec un Pep Guardiola ayant profité de l’occasion pour faire tourner ses troupes. Sauf que l’attaque-défense que sesproposent au début de la rencontre s’avère stérile. Finalement, c’est sont bien lesqui se montrent les plus saignants, le très bon Enobakhare profitant de la fébrilité défensive de Mangala par deux fois, sans trouver la faille. Face à Helder Costa puis ce même Enobakhare, c'est donc Claudio Bravo qui supplée sa défense jusqu’à la fin du temps réglementaire.Ce n’est qu’en prolongation que le match s’emballe, City prenant un vrai ascendant mais sans parvenir à ouvrir la marque, se heurtant à une défense solidaire et à un Norris en feu. Mais c’est son homologue Claudio Bravo qui se montre encore décisif par deux fois lors de la séance de tirs au but, pour permettre auxde se qualifier. A l’arrache.