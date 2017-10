Un gamin de quatorze ans tabassé avant le derby zurichois

LG

Un dramatique accident a eu lieu hier, près du stade du FC Zürich où se jouait l’acharné et toujours un peu tendu derby face au Grasshopper (0-4). Un enfant de quatorze ans a été victime d’une agression physique très violente par plusieurs inconnus, et est désormais hospitalisé.La victime a été rouée de coups de pieds et coups de poings, et souffre de graves blessures, d’après un communiqué de la police municipale zurichoise. Des heurts entre plusieurs centaines de supporters des deux clubs avaient déjà émaillé l’avant-match.Le Grasshopper peut de nouveau regarder vers le haut, en étant cinquième à deux points seulement de son adversaire du soir, troisième.Mais à ce niveau-là, c’est carrément anecdotique.