Un Gabon abonné aux matchs nuls

Gabon 1-1 Burkina Faso

Les supporters gabonais s’impatientent. Après le match nul face à la Guinée-Bissau en ouverture, leur sélection n’a pas été en mesure de faire mieux face au Burkina-Faso. Pire : elle a montré un visage peu rassurant face à une équipe burkinabée combattante.Les Panthères rentrent pourtant bien dans leur match, et manquent de rugir de plaisir dès les premières minutes de jeu. La frappe limpide de Denis Bouanga vient s’écraser sur la barre de Koffi. Mais contre toute attente, le Burkina ouvre le score après un très bon travail de Nakoulma qui, avec force et vitesse, enrhume deux défenseurs gabonais. Sonnés par ce but des Étalons, les hommes de Camacho s’en remettent alors à leur héros national. Aubameyang, évidemment. Fauché dans la surface par le gardien adverse, l’attaquant du Borussia, se fait justice lui-même sur penalty. «» .Le retour des vestiaires n’est pas plus reluisant du côté du Gabon . Seul Poko et Aubam', par ses appels, tentent de sonner la révolte, le reste de l’équipe jouant avec la peur au ventre. Ce manque d’envie désespère le public du stade de l’Amitié, qui siffle à chaque fois que la balle repasse par son gardien. Les Panthères gâchent même deux balles de match, à dix et cinq minutes du coup de sifflet final.Les Burkinabés sont finalement ceux qui s’en sortent le mieux. Après des matchs nuls face au Gabon et au Cameroun , ils affronteront le petit poucet du groupe, à savoir la Guinée-Bissau , pour espérer passer ces phases de poule. Les hôtes de cette CAN, eux, jouent à se faire peur. Avec deux points pris face aux deux plus petites équipes du groupe, la qualif’ se jouera dimanche prochain face aux Lions indomptables. Tension assurée...