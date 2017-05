Un Français de 17 ans à Mönchengladbach

0

Ils n'arrivent pas à prononcer son nom, mais ils ont envie d'y aller.Mönchengladbach est devenu un bon centre de formation en Europe, en attirant très jeunes de bons joueurs (Dahoud, Christensen, Thorgan Hazard ...). Et cette fois-ci, c'est un Français qui ira en Allemagne l'été prochain : Michael Cuisance. En conflit avec Nancy , son club formateur, avec qui il ne veut pas signer de premier contrat pro, le milieu de terrain file donc en Allemagne alors qu'il était aussi courtisé par la Juventus et Manchester City qui avait fait une offre d'un million d'euros cet hiver. Le gaucher devrait signer dans les prochaines heures.Le dernier Français à avoir signé à Gladbach s'appelle Mamadou Doucouré (18 ans) et fait aujourd'hui le bonheur de l'infirmerie du club.