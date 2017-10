Un footballeur de 27 ans tué par balles en Côte d'Ivoire

JB

Triste nouvelle en provenance d'Abidjan.Georges Griffiths, attaquant professionnel ivoirien de 27 ans, a été tué dans la nuit de jeudi à vendredi dans la zone de Cocody à Abidjan, rapporte la presse locale. Arrêté par deux braqueurs qui voulaient lui voler sa voiture, Griffiths se serait fait tirer dessus à bout portant et aurait succombé à cette attaque.Furtivement international U23 chez les Éléphants, il était notamment passé en Europe par l'équipe réserve du Sparta Prague , et la Hongrie , au Pápai Perutz FC et au Diósgyőri VTK. Sans club depuis cet été, il était rentré dans son pays natal.R.I.P.