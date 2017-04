Un fan de la Fiorentina tué à Lisbonne

0

C'est un voyage à Lisbonne sans retour.Marco Ficini, un supporter de la Fiorentina âgé de 41 ans, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, à Lisbonne. L'homme était en visite dans la capitale portugaise pour assister au match entre le Sporting et Benfica (ce samedi soir, 21h30), les supporters du Sporting et de la Fiorentina étant jumelés.La reconstruction des faits est encore un peu floue. Mais leen donne un récit a priori plutôt complet. Vendredi soir, vers 2h45 du matin, Marco Ficini s'est joint au groupe de supporters du Sporting " devant le stade de Benfica (stade de la Luz), où les ultràs des deux clubs s'étaient donné rendez-vous pour en découdre. S'en sont suivis de violents jets de pierres de part et d'autre, et une tentative de fuite de la part de certains supporters du Sporting , dont Marco Ficini.C'est en tentant de s'échapper que le tifoso florentin a été percuté par une voiture dont le conducteur était un fan de Benfica . Les premiers éléments de l'enquête ne permettent en revanche pas de définir s'il s'agit "juste" d'un accident, ou si Marco Ficini a été volontairement percuté. Dans les deux cas, il a été laissé inanimé sur le sol, tandis que tous les autres "supporters" ont courageusement pris la fuite avant l'arrivée de la police. Il est décédé quelques minutes plus tard.La Fiorentina a exprimé ses condoléances sur sa page Facebook officielle.Bonne ambiance à quelques heures du match.