Un fan anglais mate Chorley-Fleetwood depuis sa fenêtre

Pourquoi payer sa place au stade quand on voit mieux depuis sa fenêtre ?La magie de la FA Cup a opéré une nouvelle fois ce lundi soir. Le club de 6ème division de Chorley recevait Fleetwood qui joue trois divisions au-dessus. Malgré l'ouverture du score des locaux, la hiérarchie a été respectée avec la victoire au forceps des visiteurs (2-1). Et si le Victory Park et ses 3500 places était rempli à ras bord, c'est en dehors du stade que l'image de la soirée a été capturée. Un habitant du quartier, dont la maison est mitoyenne du stade, a été filmé par les caméras en train de tranquillement regarder le match depuis sa fenêtre.Parfois, vivre le match à la maison, ça a du bon.